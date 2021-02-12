Появился график составления ВНО-2021: Когда и какие предметы

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Тестирование продлятся с 21 мая по 15 июня

Стали известны окончательные даты проведения Внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2021 году, которое будет проводиться по новым правилам. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил соучредитель образовательного проекта "На Урок" Роман Кисиль.

Как отмечается, 30 апреля украинские абитуриенты смогут загрузить приглашения-пропуски в своих электронных кабинетах для дальнейшего прохождения тестирования.

В частности, сейчас график основной сессии ВНО выглядит так:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика, математика (задачи уровня стандарта);

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня – география.

Результаты тестирования украинские поступающие получат уже до 30 июня включительно.

Кроме этого, дополнительная сессия будет проходить с 29 июня по 16 июля 2021 года. А свои баллы абитуриенты будут знать до 23 июля.

Также в этом году введи несколько изменений в ВНО, например, некоторые предметы будут делиться на уровни в зависимости от дальнейшей специализации.

Однако, по словам Кисиля, некоторые предметы ВНО теряют свою популярность среди поступающих.

"Хоть на ВНО есть много предметов, далеко не все из них пользуются популярностью. например, в 2020 году одиннадцатиклассники чаще всего выбирали украинский язык и литературу, историю Украины и математику. Ведь эти предметы - обязательны для поступления на многие специальности. Тогда как география, английский язык и биология теряют свою популярность", — отметил он.

Также стало известно, что уже с 2025 года абитуриенты будут сдавать ВНО исключительно на украинском языке, в то время как сейчас это можно делать по желанию.

Ранее сообщалось, что 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО. Она продлится до 5 марта.