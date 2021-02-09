Повторное заражение COVID-19 и последствия болезни: Врач назвал группы риска

Global Look Press

Больше всего подвержены второму инфицированию люди пожилого возраста

До повторного заражение COVID-19 более всего подвержены пожилые люди и те, кто имеют сопутствующие болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врач-инфекционист Евгений Дубровский.

"COVID-19 четко нам показал, что является опасным для определенной группы риска. Молодые, здоровые дети, подростки, беременные болеют очень легко. Даже если у некоторых из них КТ показало 30-40% поражения, то это очень условно. Это не значит, что "сгорело" 30% легких. Это участки отека со значительным накоплением гиалуроновой кислоты, которая поглощает воду. Но это возобновляемый процесс", - отметил он.

При этом Дубровский добавил, что в случае возникновения осложнений после COVID-19, украинцам следует обращаться к профильным специалистам и продолжать правильное лечение. В частности, чаще всего это кардиолог, эндокринолог, невролог.

"Если у вас не было серьезных последствий инфекции – возвращайтесь к привычной жизни. В первый месяц не надо делать значительных физических нагрузок, стоит много гулять, нормально есть, высыпаться и восстанавливать свой иммунитет. В спортзалы и бассейны лучше не ходить, потому что все-таки могут быть участки в легких, которые еще не восстановились. Нагружать их не стоит", - заверил инфекционист.

Кроме этого Дубровский резюмировал, что люди не должны зацикливаться на коронавирусном заболевании и обязаны двигаться вперед.

Новости по теме: В Минздраве заявили, что вакцинироваться против коронавируса за свой счет можно будет вне очереди

Ранее сообщалось, что, по состоянию на утро 8 февраля, в Украине за сутки COVID-19 заболел 2 141 человек. Больше всего инфицированных в Ивано-Франковской, Житомирской, Днепропетровской, Черновицкой и Закарпатской областях.