Потепление и гололед: Прогноз погоды на начало недели

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В отдельных регионах термометры будут показывать до +14 градусов

В Украине в течение ближайшей недели, 22-28 февраля, ожидается потепление до 12-14 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщила синоптикия Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что такая теплая погода возможна в западных регионах, а также в южных районах Одесской области.

Завтра, 22 февраля, в Украине в течение дня ожидается от +2 до +6 градусов по Цельсию, а в южных и западных областях – от 5 до 9 градусов выше нуля. При этом ночью еще будет подмораживать. В связи с этим синоптики предупреждают о гололедице.

Что касается осадков, то завтра мокрый снег и дождь наиболее вероятны в восточных регионах, но осадки возможны и в Сумской и Полтавской областях, а также в Запорожье и Днепре с районами. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается, однако возможны туманы.

Прогноз погоды на 22 февраля 2021 года Укргідрометцентр

В столице понедельник должен быть теплым и без существенных осадков. Температура за окном будет находиться максимум на уровне от + 2 до +4 градусов по Цельсию. Но на улицах будет скользко и мокро одновременно.

В следующие несколько дней, 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание в левобережной части Украины, но затем вновь возобновится потепление.

Прогноз погоды на 23 февраля 2021 года Фото: Укргідрометцентр Прогноз погоды на 24 февраля 2021 года Фото: Укргідрометцентр

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