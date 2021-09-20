Потепление более чем на 1,5 градуса приведет к катастрофе на Земле, – Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

По его словам, избежать этого можно достижением углеродной нейтральности в ближайшее десятилетие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что потепление климата на планете более чем на 1,5 градуса приведет к катастрофе. Об этом он заявил на конференции по климату.

"Любое потепление более чем на 1,5 градуса станет катастрофой", – сказал он.

По его словам, чтобы ограничить потепление климата, необходимо в ближайшие десять лет добиться углеродной нейтральности и на 45% сократить выбросы в атмосферу.

Гутерриш обратился к странам-участницам G20, поскольку на долю этих стран приходится 80% выбросов парниковых газов. Генсек подчеркнул, что следующая встреча группы будет важна для достижения успеха Конвенции ООН по изменению климата. При этом он выразил мнение, что на мероприятия в сфере климатических изменений в развивающихся странах ежегодно нужно выделять около 100 млрд долларов.

Ранее в Организации Объединенных Наций (ООН) заявляли, что каждый год загрязнение воздуха уносит семь миллионов жизней.