Потенциально второй пик COVID-заболеваемости в Украине будет в начале 2022 года, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам министра, этого можно избежать, если люди массово начнут вакцинироваться

По предварительным прогнозам, второй пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине будет в начале 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами в кулуарах парламента, которое транслировал "Перший Незалежний".

"Система здравоохранения Украины будет справляться, когда будет уменьшаться число госпитализированных. Когда мы говорим про 2022 год, то если мы сегодня вакцинируем более 70% взрослого населения полным курсом вакцинации, то сможем пойти по пути Великобритании, Дании, а также Скандинавских стран, которые отменяют карантинные ограничения уже сейчас в 2021 году. Поэтому учитывая что у нас волна началась в осенне-зимний период – возможно и будет потенциально второй пик заболеваемости в начале 2022 года", - заявил глава Минздрава.

В то же время, по словам Ляшко, мы можем этого не ждать и сделать все зависящее от каждого из нас – прийти в пункт прививки, вакцинироваться и уменьшить количество госпитализаций.

Напомним, за минувшие сутки в Украине рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - 23 785, из них детей – 1800, медработников – 391. Также за вчера госпитализированы 5141 лицо, летальных случаев – 614, а выздоровели 8530 пациентов.