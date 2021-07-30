Поступление-2021: Сколько будет стоить подготовить ребенка к школе

Фото из открытых источников

Расходы не будут достигать менее 4500 грн

В Украине обеспечить ребенка всем необходимым для вступления 2021 года в школу обойдется родителям минимум в 4500 грн. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как отмечалось, больше всего будет стоить детская одежда, цены на которую к 1 сентября могут увеличиться.

Школьная форма для мальчиков будет стоить минимум 3900 грн:

пиджак - от 250 грн;

брюки-от 250 грн;

рубашка - от 200 грн;

туфли-от 1000 грн;

спортивная форма (брюки / шорты, футболка, кеды) - от 1300 грн;

рюкзак-от 900 грн.

Для девушек-не менее 4750 грн:

платье-от 350 грн;

юбка - от 250 грн;

жакет-от 400 грн;

блуза - от 350 грн;

туфли-от 1200 грн;

спортивная форма - от 1300 грн;

рюкзак-от 900 грн.

На стоимость детской одежды повлияла эпидемия коронавируса, что объясняет его дешевизну, по сравнению с прошлым годом. А цены на обувь и аксессуары наоборот - выросли.

За канцелярские принадлежности, такое как дневник, обложки, ручки, карандаши, ластик, линейка, пластилин, краски, клей, цветная бумага и прочее, родителям придется отдать минимум 400 грн.

Средняя цена на тетради составляет 11 грн. Поскольку их покупают не меньше двух пачек, то они обойдутся в 220 грн (по 10 штук в каждой).

Общая сумма "базового набора" школьника обойдется родителям не меньше 4520 грн для мальчика и 5370 для девочки.

Напомним, что ранее Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оцениванию результатов обучения учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, заменив учебные баллы на буквы.