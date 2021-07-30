Поступление-2021: Сколько будет стоить подготовить ребенка к школе
Расходы не будут достигать менее 4500 грн
В Украине обеспечить ребенка всем необходимым для вступления 2021 года в школу обойдется родителям минимум в 4500 грн. Об этом сообщает OBOZREVATEL.
Как отмечалось, больше всего будет стоить детская одежда, цены на которую к 1 сентября могут увеличиться.
Школьная форма для мальчиков будет стоить минимум 3900 грн:
- пиджак - от 250 грн;
- брюки-от 250 грн;
- рубашка - от 200 грн;
- туфли-от 1000 грн;
- спортивная форма (брюки / шорты, футболка, кеды) - от 1300 грн;
- рюкзак-от 900 грн.
Для девушек-не менее 4750 грн:
- платье-от 350 грн;
- юбка - от 250 грн;
- жакет-от 400 грн;
- блуза - от 350 грн;
- туфли-от 1200 грн;
- спортивная форма - от 1300 грн;
- рюкзак-от 900 грн.
На стоимость детской одежды повлияла эпидемия коронавируса, что объясняет его дешевизну, по сравнению с прошлым годом. А цены на обувь и аксессуары наоборот - выросли.
За канцелярские принадлежности, такое как дневник, обложки, ручки, карандаши, ластик, линейка, пластилин, краски, клей, цветная бумага и прочее, родителям придется отдать минимум 400 грн.
Средняя цена на тетради составляет 11 грн. Поскольку их покупают не меньше двух пачек, то они обойдутся в 220 грн (по 10 штук в каждой).
Общая сумма "базового набора" школьника обойдется родителям не меньше 4520 грн для мальчика и 5370 для девочки.
Напомним, что ранее Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации по оцениванию результатов обучения учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, заменив учебные баллы на буквы.