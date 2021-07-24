Посольство Италии подарило Киеву скульптуру ДНК человека

Скульптура ДНК человека от итальянского архитектора прессслужба КГГА

Скульптуру установили напротив костела святого Николая

Посольство Италии в Украине подарило Киеву скульптуру из стали архитектора Паоло Коия. Она выполняет форму ДНК человека. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, скульптуру от итальянских дипломатов установили напротив костела святого Николая в Киеве.

В департаменте культуры пояснили, что эта скульптура символизирует бурлящую, творческую итальянскую душу и темперамент.

"Сегодня, когда мир переживает нелегкие времена, мосты дружбы все равно соединяют людей и побуждают замечать и ценить красоту мира, талант настоящих мастеров. Департамент культуры всесторонне поддерживает международные партнерства и готов в дальнейшем продолжать наш художественный, интеллектуальный и культурный диалог!", – отметила директор Департамента культуры Яна Баринова.

К слову, скульптуру подарили в рамках Дня итальянского дизайна. Это ежегодное мероприятие, основанное Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии при поддержке Минкульта Украины.

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Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко открыл символическую композицию - новый фонтан со скульптурой Архистратига Михаила в парке "Владимирская горка".

По словам столичного головы, колокол, на котором установлена скульптура, символизирует всю красоту, толерантность и разнообразие Киева. Его холмы и храмы разных конфессий. Достопримечательности столицы.