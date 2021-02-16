Пособие по безработице тем, кто работал неофициально: Сколько платят в Украине

Право на такую помощь имеет человек в возрасте до 35 лет

Право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет. На время карантина такая помощь составляет 1 тысячу гривен. Об этом говорится в разъяснении Государственной службы занятости.

Как отмечается в сообщении, если молодой человек имеет возраст до 35 лет и не имеет страхового стажа, то есть впервые ищет работу, то ему будет назначено пособие по безработице в минимальном размере сроком на 180 календарных дней. На период карантина и 30 дней после его окончания размер пособия составляет 1 тысячу гривен.

"Если же человек старше 35 лет и не имеет страхового стажа, то, согласно действующему законодательству, он не имеет права на выплату такого пособия", - говорится в разъяснении.

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Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект №3010а, который предусматривает расширение пособия безработным на период других карантинов и в случае чрезвычайных ситуаций.