home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Последнее в году: В начале декабря состоится полное солнечное затмение

Затмение солнца Фото из открытых источников

Оно будет видно во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии

В субботу, 4 декабря в 09:34, по Киеву состоится полное солнечное затмение — последнее затмение 2021 года.

Различные его фазы будут видны во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания) и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Полная фаза явления продлится всего 1 минуту 54 секунды.

К слову, это затмение 152 сароса (интервала времени, после которого затмение Луны и Солнца примерно повторяются в том же порядке), поэтому оно дублирует аналогичное 23 ноября 2003 года. Следующее затмение этого сароса произойдет 15 декабря 2039 года.

Новости по теме: Жители Земли стали свидетелями самого длинного лунного затмения почти за 600 лет

Напомним, солнечное затмение — это явление, когда Луна занимает позицию между Солнцем и Землей, закрывая наше светило от наблюдателей. Оно может быть частичным, когда часть диска остается незакрытым, и полным, когда тень полностью закрывает Солнце.

Ранее в ноябре жители Земли имели возможность наблюдать последнее в этом году затмение Луны.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Зеленский признался, что ЕС уже открыто призывает Украину к диалогу с РФ ЕС в следующем году снимет ограничения на въезд для всех вакцинированных иностранцев В Германии презентовали коалиционное соглашение: Упоминается ли в нем об Украине ЕС осудил указ Путина об упрощенном допуске товаров из ОРДЛО в Россию

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект