Последнее в году: В начале декабря состоится полное солнечное затмение

Затмение солнца Фото из открытых источников

Оно будет видно во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии

В субботу, 4 декабря в 09:34, по Киеву состоится полное солнечное затмение — последнее затмение 2021 года.

Различные его фазы будут видны во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания) и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Полная фаза явления продлится всего 1 минуту 54 секунды.

К слову, это затмение 152 сароса (интервала времени, после которого затмение Луны и Солнца примерно повторяются в том же порядке), поэтому оно дублирует аналогичное 23 ноября 2003 года. Следующее затмение этого сароса произойдет 15 декабря 2039 года.

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Напомним, солнечное затмение — это явление, когда Луна занимает позицию между Солнцем и Землей, закрывая наше светило от наблюдателей. Оно может быть частичным, когда часть диска остается незакрытым, и полным, когда тень полностью закрывает Солнце.

Ранее в ноябре жители Земли имели возможность наблюдать последнее в этом году затмение Луны.