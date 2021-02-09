После прививки от COVID-19 ПЦР-тест может показать положительный результат, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Он также рассказал о категориях эффективности вакцины

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность вакцины от коронавируса подтверждается, если болезнь, против которой вводили препарат, либо не затрагивает человека, либо протекает в очень легкой форме. Об этом он рассказал во время брифинга.

"Когда мы говорим об эффективности вакцин, надо понять, какого именно эффекта мы хотим достичь. Главное – чтобы человек не умер от осложнений, чтобы человек не имел тяжелого течения болезни после вакцинации", - подчеркнул министр.

Он также пояснил, что есть несколько категорий эффективности вакцины. Первая предполагает, что вакцинированные люди точно не заболеют после введения соответствующей вакцины.

Вторая - это люди, у которых вирус все же попадет в организм, но не будет никаких клинических проявлений, то есть "бессимптомное течение болезни".

"У человека, если он сдаст тест на ПЦР в этот период, просто будет положительный тест ПЦР, но не будет, подчеркиваю, никаких проявлений. Или человек может заболеть, но будет иметь легкое течение болезни", - уточнил Степанов.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения намерено обеспечить свободный доступ граждан к вакцине против коронавируса до конца 2021 года.