После отмены локдауна в Киеве на улицы выйдут дополнительные патрули

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Они будут контролировать соблюдение карантинных ограничений в местах массового скопления людей

После отмены локдауна в Киеве 1 мая на улицы выйдут дополнительные патрули. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен. В частности, будут организованы дополнительные патрули Национальной полиции и муниципальной охраны.

"Они будут работать в местах массового скопления людей, в парках и скверах. Во время Пасхальных праздников и поминальных дней будут контролировать возле религиозных учреждений и городских кладбищ", - добавил Кличко.

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Ранее сообщалось, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о ослабление противоэпидемиологических мероприятий в столице Украины с 1 мая.