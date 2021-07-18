После наводнений в Европе следует ожидать новых экстремальных погодных явлений, – ученые

Последствия наводнения в Палермо Global Look Press

Одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере

Глобальные изменения климата спровоцируют рекордную жару и более разрушительные наводнения в ближайшие десятилетия. Об этом сообщил Андреас Финк из Института метеорологии и климатических исследований технологического института Карлсруэ, доктор Себастьян Сиппель из Института атмосферных и климатических наук в Цюрихе, передает DW

Ливни, прошедшие в Западной Европе на этой неделе, являются аномальными, однако Андреас Финк предупредил, что подобные природные явления будут случаться все чаще и станут привычными: "Экстремальные дожди будут идти чаще в более теплом мире".

В свою очередь, доктор Себастьян Сиппель пояснил, что одной из причин сильных ливней является то, что глобальное потепление вызывает изменения в атмосфере.

"При повышении температуры на один градус Цельсия атмосфера может поглощать примерно на 7% больше влаги. Дополнительная влажность, вызванная глобальным потеплением, приводит к увеличению количества осадков в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Среди ученых уже существует консенсус относительно способности воздуха впитывать больше влаги при повышении глобальной температуры. Однако есть и другие факторы, которые, по мнению некоторых экспертов, способствуют экстремальным погодным явлениям, таким как наводнения в Европе или недавняя волна аномальной жары в США и Канаде.

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Согласно этой теории, существенную роль в природных катаклизмах играют воздушные потоки, которые имеют перемещать районы высокого и низкого давления в умеренных широтах Европы так, чтобы они быстро заменяли друг друга.

Исследователи климата, такие как Финк, считают, что западный ветер, который дует на высоте около 9 километров вокруг Северного полюса, за последние годы несколько потерял силу, что повлекло изменения в ранее стабильном быстром движении потоков воздуха. Таким образом циклоны и антициклоны на более долгое время задерживаются над определенными регионами и провоцируют, соответственно, длительные осадки с наводнениями, или затяжную и сильную жару с лесными пожарами.

Еще одним фактором, влияющим на климат, ученые называют силу приливов и отливов. В течение ближайшего десятилетия прогнозируется, что приливы и отливы будут выше и ниже, чем обычно, из-за нерегулярности вращения Луны. И хотя это явление наблюдается каждые 18 лет, к 2030-х годов уровень мирового океана может подняться так, что это влияние станет опасным.

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Напомним, накануне сообщалось, что в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека.