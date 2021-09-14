После массового отравления детей в Хмельницком проверят все школы области, - Шкарлет
От администрации учебного заведения, где произошел инцидент и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы
Министерство образования и науки отреагировало на массовое отравление в школе Хмельницкого, пообещав инициировать проверку на соблюдение санитарного регламента всех учебных заведений Хмельницкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли дать исчерпывающей информации о ситуации и даже не обладали сведениями о открытое уголовное производство", - отметил он.
Глава МОН назвал ситуацию "неприемлемой" и пообещал детально выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц.
"Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области относительно соблюдения санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", - добавил Шкарлет.
Известно, что из-за вспышки массового пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 пострадали 92 ребенка.
Как сообщалось ранее, массовое отравление детей в Хмельницком НПО №1 спровоцировала бактерия золотистого стафилококка. В трех блюдах из 12 взятых образцов специалисты обнаружили возбудитель инфекции. Кроме этого, бактерия присутствовала в 27 из 60 образцов смывов.