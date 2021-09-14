После массового отравления детей в Хмельницком проверят все школы области, - Шкарлет

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

От администрации учебного заведения, где произошел инцидент и органов местного самоуправления до сих пор не было ни одного официального сообщения в компетентные органы

Министерство образования и науки отреагировало на массовое отравление в школе Хмельницкого, пообещав инициировать проверку на соблюдение санитарного регламента всех учебных заведений Хмельницкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

"По состоянию на 13 сентября, шестой день после вспышки, представители органов местного самоуправления на запрос МОН не могли дать исчерпывающей информации о ситуации и даже не обладали сведениями о открытое уголовное производство", - отметил он.

Глава МОН назвал ситуацию "неприемлемой" и пообещал детально выяснять все обстоятельства и уровень ответственности за это должностных лиц.

"Обязательно буду инициировать комплексную проверку всех учебных заведений Хмельницкой области относительно соблюдения санитарного регламента с целью недопущения подобных случаев", - добавил Шкарлет.

Известно, что из-за вспышки массового пищевого отравления среди учеников Хмельницкого учебно-воспитательного объединения № 1 пострадали 92 ребенка.

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Как сообщалось ранее, массовое отравление детей в Хмельницком НПО №1 спровоцировала бактерия золотистого стафилококка. В трех блюдах из 12 взятых образцов специалисты обнаружили возбудитель инфекции. Кроме этого, бактерия присутствовала в 27 из 60 образцов смывов.