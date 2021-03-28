Поручение и регистрация брака могут подорожать: депутаты хотят повысить ставки госпошлины

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Современные тарифы будто бы не покрывают себестоимость осуществления кассовых операций

Группа депутатов "Слуги народа", включая главу профильного налогового комитета - готовят к рассмотрению в Верховной Раде проект закона 3236-1, которым предлагают осовременить ставки государственной пошлины. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своем Telegram.

Такая пошлина взимается за совершение действий в интересах юридических и физических лиц и выдачу документов, имеющих юридическое значение (вроде, за выдачу паспортов, регистрацию брака, нотариальные действия и тому подобное). Для определения подавляющего большинства ставок государственной пошлины используется необлагаемый минимум доходов граждан - 17 гривен.

"Впрочем, из-за крайне низкого размера коэффициентов, которые используются для вычисления ставок государственной пошлины, и отсутствие роста необлагаемого минимума доходов граждан, фактический размер большинства пошлин на удивление является низким, и, вероятно, не покрывает даже себестоимости осуществления кассовых операций - не говоря уже об оплате робот сотрудников госорганов, предоставляющих такие услуги", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, законопроект предлагает исправить это, а бенефициарами изменений должны стать местные бюджеты.

"Ведь государственная пошлина уплачивается по месту рассмотрения и оформления документов и зачисляется в местные бюджеты как неналоговые поступления, а именно "Административные сборы и платежи, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности", - отмечают в центре.

В частности, в случае принятия законопроекта ставки государственной пошлины изменятся следующим образом (наиболее ощутимые изменения):

Государственная пошлина за регистрацию брака вырастет с 0,85 грн до 119 грн.

За удостоверение завещаний – с 0,85 грн до 170 грн

За удостоверение поручений на право пользования и распоряжения имуществом, кроме транспортных средств - с 0,51 грн до 119 грн

За удостоверение других поручений - с 0,34 грн до 170 грн.

"Правда, уже традиционно, к проекту законопроекта не предоставлено финансово-экономическое обоснование с соответствующими расчетами", - резюмировали аналитики.

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