Португалия открывается для украинцев: Названа дата и условия

Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий

Правительство Португалии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Граждане Украины смогут путешествовать по стране с 26 июля. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter .

"Португалия открывается с 26 июля для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС", - написал глава МИД.

Отметим, въезд украинцам на континентальную Португалию любым транспортом разрешен временно, а именно в период с 00:00 26 июля до 23:59 8 августа. Решение может быть пересмотрено в любой момент.

Так, для въезда в Португалию необходимо предоставить:

или отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда;

или справку о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов до въезда в страну;

или при наличии действующего, выданного в любой стране ЕС COVID-сертификата (в бумажном или в электронном варианте).

При этом гражданам Украины, не имеющим европейского сертификата, прибытие авиа- или морским транспортом на территорию континентальной Португалии разрешен при:

наличии действительного вида на жительство в Португалии (Residência) и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделан не более чем за 72 часа до приезда или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделан не более чем за 48 часов;

наличии документов, подтверждающих статус члена семьи гражданина ЕС "и справки с отрицательным результатом тестирования на COVID-19 методом ПЦР-теста, сделанный в течение не более чем за 72 часа или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанный в период не более чем за 48 часов.

На Мадейру и Азорские острова въезд разрешен для украинцев с любой целью, в том числе разрешены туристические путешествия по безвизу.

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Напомним, ранее правительство Франции внесло Украину в перечень стран так называемой зеленой зоны, открыв въезд для всех типов путешествий украинцев.