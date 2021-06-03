ВНО по химии в Украине не смогли сдать почти 11% учеников

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Порог ВНО по химии составляет 14 баллов

От общего количества учеников, которые принимали участие в тестировании внешнего независимого оценивания по химии, порог "сдал / не сдал" не преодолели почти 11%. Об этом сообщила пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Как отмечается, сегодня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога "сдал/не сдал". Ее члены после обсуждения приняли решение об установлении порогового балла по химии, что соответствует 14 баллам.

Так, от общего количества лиц, которые принимали участие в тестировании по химии, порог "сдал/не сдал" не преодолели 10,8%, отмечается в сообщении.

Примечательно, участники тестирования смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков ответов. Бланки ответов по химии будут размещены на информационных страницах участников 4 июня.

Отмечается, что заседание экспертной комиссии по установлению порога "сдал / не сдал" по иностранным языкам, математике, физике состоится 17 июня, украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины, биологии - 24 июня, по географии - 25 июня.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что ученики, которые лучше всего составят ВНО, получат по 10 тыс. грн стипендии.