#Помоги Ближнему": В Украине продолжается благотворительный флешмоб Молодежного крыла ОПЗЖ

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В Полтаве активисты Молодежного крыла ОПЗЖ передали очередную партию помощи одному из приютов. По словам сотрудников приюта, помощи от государства они не получают, выживают только благодаря волонтёрам, передает пресс-служба организации.

"За последние годы ситуация лишь ухудшилась, поскольку мы уже не надеемся на помощь от государства, мы делаем все за свои личные средства. Также мы благодарны всем людям, кто помогает и кому не безразличны судьбы наших подопечных. Мы ценим любую помощь, будь то пополнение запасов корма, постройка вольеров или помощь по хозяйству", — рассказывает управляющий приютом.

Представители молодежной организации передали приюту все необходимое для жизни животных, а также взяли за правило по возможности всегда навещать наших братьев меньших. Данная помощь была оказана в рамках благотворительной акции "#ПомогиБлижнему", которая была запущена несколько месяцев назад — рассказала глава Полтавской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Екатерина Кива.

"Очень здорово, когда есть возможность приехать и уделить своё внимание четвероногим друзьям, которые остались без хозяев. Все они очень дружелюбные и идут на контакт. Они очень скучают по вниманию со стороны людей и хотели бы обрести дом. Я считаю, что очень важно забиться о животных, ведь даже самая незначительная помощь может подарить им чуточку счастья. Также хочу отметить, что каждый желающий может всегда приехать в данный приют и погулять с любой из собачек. Также со стороны Молодежного крыла, мы взяли за постоянное правило приезжать и навещать этих малышей", — заявила Кива.