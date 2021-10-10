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Помилованных указом Зеленского ветеранов АТО освободили из тюрем

Офис президента Украины

Помиловали тех военных, которые не совершали тяжких преступлений.

Помилованных указом президента Украины Владимира Зеленского ветеранов боевых действий на Донбассе уже освободили из тюрем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, советника главы Офиса президента Елена Вербицкая.

"Государственная уголовно-исполнительная служба сообщила о выполнении указа президента Украины об увольнении участников боевых действий в полном объеме! В ближайшее время 31 семья встретит своих сыновей, мужей, родителей, братьев, а кто - то наконец сможет пожать руку своему собрату", - сообщила она.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал первый в истории страны отдельный указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

 
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