Полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными на коронавирус
205 человек подозревают в подделке тестов
Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины. Об этом сообщает NEWSru.
Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.
205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов.
Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.
Ранее сообщалось, что в Умани, где сейчас проходит празднование иудейского праздника Рош га-Шана хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить еду.