Полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными на коронавирус

Празднование иудейского нового года в Умани МВД Украины

205 человек подозревают в подделке тестов

Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины. Об этом сообщает NEWSru.

Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.

205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов.

Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.

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Ранее сообщалось, что в Умани, где сейчас проходит празднование иудейского праздника Рош га-Шана хасиды развели костер на балконе, чтобы приготовить еду.