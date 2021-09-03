Польша создаст еще один пункт пропуска с Украиной

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С украинской стороны к нему только должны проложить дорогу

Польша в ближайшее время начнет строительство автомобильного пункта пропуска Нижанковичи-Мальховичи. Об этом в Facebook сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что на польской стороне заложили строительство нового пункта пропуска и всей необходимой инфраструктуры. Проект реализует Подкарпатское воеводство.

Этот пункт пропуска будет рассчитан для автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн. Ожидается, что построят его за четыре года.

"С украинской стороны к новому пункту пропуска мы строим дорогу. Работы по строительству автодороги (Т-14-18) Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый начаты в марте 2021, предварительно завершить их планируем в декабре 2022 года", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что на границе Украины и Польши ночью с 22 на 23 июня заработали все пункты пропуска. Отдельно возобновили автомобильный пропуск через три КПП.