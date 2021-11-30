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Полный запрет на путешествия в мире не остановит распространение COVID-19, - ВОЗ

Фото из открытых источников

В то же время странам рекомендуется соблюдать международные медико-санитарные правила

Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире. Это никоим образом не остановит распространение вируса, но осложнит всем жизнь. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.

"Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международное распространение (коронавируса, - ред.), но будет тяжелым бременем для жизни и источников существования", - отмечает организация.

В то же время странам рекомендуется придерживаться международных медико-санитарных правил.

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