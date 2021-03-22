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Полные, частичные и кольцеобразные: Сколько затмений будет в 2021 году и кто сможет их увидеть

Затмение Солнца 26 декабря 2019 г.

 Фото из открытых источников

Всего этом году ожидается четыре затмения

В 2021 году человечество сможет наблюдать четыре затмения: два из них будут солнечными, еще два – лунными.

К слову, именно такое количество считается для подобных явлений астрономической нормой. 2020 год в этом плане был аномальным, поскольку на него выпало сразу шесть затмений.

По мнению астрологов, большое количество таких явлений повышает риск сложностей и неблагоприятных событий. Так, уже есть надежда, что новый год будет удачливее. По крайней мере для тех, кто в это верит.

Итак, нас ожидают:

  • 26 мая 2021 года – полное лунное затмение,
  • 10 июня 2021 года – кольцеобразное солнечное затмение,
  • 19 ноября 2021 года – частное лунное затмение,
  • 4 декабря 2021 года – полное солнечное затмение.

Первое в максимальной фазе смогут увидеть жители Австралии, западной части США, западной части Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Частичные фазы будут наблюдаться из большинства районов Северной и Южной Америки, некоторых уголков Тихого и Индийского океана, а также Атлантики и Антарктиды. К сожалению, в Украине в этот момент будет около 14:00 и соответственно мы явление не увидим.

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Второе во всей красе будет видно из некоторых частей России, Гренландии и северной Канады. Если позволит погода, в Северной Азии, большей части Европы, Северной и Западной Африке, а также большей части Северной Америки, Атлантике и Арктике увидят частичные фазы. Украина также в числе счастливчиков. Мы сможем наблюдать частичное затмение Солнца с 13:26 до 15:03. Максимальная фаза ожидается в 14:15.

Третье будет лучше всего видно из Северной и Южной Америки, Австралии и некоторых частей Европы и Азии. Малую фазу частичного затмения Луны смогут понаблюдать жители Северной и Западной Африки, некоторых уголков Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также Арктики. К сожалению, в Украине в этот момент будет около 11:00 и мы этого явления не увидим.

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Четвертое в максимальной фазе будет наблюдаться в Антарктиде. Частичное затмение Солнца смогут увидеть жители южной части Африки, Австралии, Южной Америки, в Тихом и Индийском океанах, а также Атлантике. В Украине, увы, этого затмения видно не будет.

 

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