Политическая ситуация меняется, но люди и музыка остаются, - Панченко об открытии юбилейного фестиваля "Славянский базар"

Диана Панченко Фото из открытых источников

Ведущая анонсировала прямую трансляцию грандиозного открытия фестиваля завтра вечером на "Першому Незалежному"

Те, кто создает искусство и музыку, должны делать свое дело - улучшать отношения между соседними народами, ведь политическая ситуация меняется, но люди и музыка остаются.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения из Витебска (Беларусь) заявила телеведущая Диана Панченко.

Диана Панченко, которая, напомним, будет торжественно открывать юбилейный фестиваль "Славянский базар" как представительница Украины, поделилась эмоциями и впечатлениями накануне открытия мероприятия.

"Мы тщательно готовились к этому событию, но намеренно, чтобы избежать провокаций, не афишировали своего участия в "Славянском базаре". Но сегодня, уже после того, как я сделала запись в социальных сетях, конечно, это был взрыв. Сразу очень много телевизионщиков, очень много наших белорусских коллег попросили о комментарии, очень много украинских СМИ об этом написали", - сказала Диана Панченко.

Телеведущая рассказала, что в ее Фейсбуке по этому поводу появилось много сообщений, притом комментарии были очень разные.

"Сразу обращусь к тем, кто по определенным причинам почему-то не воспринимает нашего путешествия в Витебск. Сразу скажу, что мы едем к людям, к белорусам. Мы едем для того, чтобы в условиях, когда дипломатия и дипломатические представители среди власть имущих работают не на самом высоком уровне, действительно, те, кто творит искусство и музыку, могли делать свое дело - улучшение отношений между нашими народами. Я искренне считаю, что политическая ситуация меняется, но люди остаются, и музыка остается", - отметила она.

Диана Панченко рассказала, что завтра в 11 часов начнется генеральная репетиция открытия фестиваля. Она обещала, что съемочная группа покажет и мероприятие, и то, что происходило за кулисами.

"Также мы с Ростиславом (телеведущим Ростиславом Сухачовым. - Ред.) подготовили для вас очень много эксклюзивных интервью. Смотрите трансляцию грандиозного открытия "Славянского базара" уже завтра вечером на "Першому Незалежному", - призвала она.