Полиомиелит в Ровенской области: В регионе начинают кампанию по вакцинации

В Индии детям вместо вакцины от полиомиелита дали антисептик Иллюстративное фото

Непривитых детей не будут пускать на учебу

В Ровенской области начинают массовую вакцинацию детей от полиомиелита после зафиксированного случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила классифицировать ситуацию как чрезвычайную ситуацию биологического характера областного масштаба.

В течение 14 дней в области будут вакцинированы от полиомиелита все дети до 5 лет. Непривитых детей не будут допускать на обучение.

"Уровень иммунизации детей от полио является недостаточным. Лишь 53% малышей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить их от инфицирования", — отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Новости по теме: В ВОЗ одобрили первую вакцину от малярии для детей

Напомним, ранее в Ровенской области зафиксировали и подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Ее родители сознательно отказывались от вакцинации из религиозных убеждений. Болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2).