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Полиция составила админпротоколы еще на 10 участников столкновений под ОП

Укринформ

Протоколы составлены по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях

Полиция Киева составила административные протоколы на 12 участников столкновений под Офисом президента, где собирались противники ЛГБТ-прайда в формате рейва. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции

"Двое парней агрессивно себя вели, провоцировали правоохранителей и других участников митинга на конфликт.

В результате они привлечены к ответственности за мелкое хулиганство..." - подчеркнули в правоохранительных органах.

Отмечается, что еще на десятерых правонарушителей полицейские составили административные протоколы: на двоих по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, а на восьмерых составлены протоколы по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

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Напомним, ранее мы писали, что на ЛГБТ-акции в пятницу, 30 июля под Офисом президента произошли столкновения. По предварительной информации были задержаны несколько участников конфликта. Правоохранители применили слезоточивый газ.

 

 

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