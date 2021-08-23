Полиция и Нацгвардия не пропустили журналистов незаконно закрытых властью телеканалов на митинг под здание Национальной оперы

112ua.tv

Правоохранители не пропустили журналистов незаконно закрытых властями телеканалов "112 Украина, Newsone, ZИК и "Перший Незалежний" на митинг с протестом под здание Национальной оперы, где сегодня, 23 августа, собрались участники "Крымской платформы". Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сообщил корреспондент Андрей Лащ.

"Давайте покажем, что происходит вокруг импровизированной пресс-конференции. Так и стоит кордон полиции, который не пропускал нас к улице Владимировской, где находится Национальная опера. Здесь стоят сторонники наших трех, точнее уже четырех, незаконно закрытых Зеленским телеканалов, а также мы видим нацгвардейцев и полицейских, которые не пускают людей к Национальной опере", - отметил он.

При этом Лащ обратил внимание зрителей, что за правоохранителями стоит металический забор. По его словам, до начала акции, мимо него еще могли пройти люди, однако после - это стало невозможным.

Сейчас, утверждает Андрей Лащ, кордон правоохранителей передвигается вместе с участниками акции протеста.

Скриншот с видео

Так, на выходах из киевского метрополитена у людей начали проверять документы, удостоверяющие их личность. В полиции утверждают, что проверки плановые и проводились также вчера и будут проходить завтра в связи с проведением в центре Киева массовых мероприятий.

Напомним, 23 августа журналисты незаконно закрытых оппозиционных телеканалов анонсировали митинг с протестом под зданием Национальной оперы, где собрались участники "Крымской платформы". Акция была запланирована на 19:00.

Журналисты планировали обратиться к мировым лидерам, чтобы те помогли остановить убийство свободы слова в Украине, которое ныне происходит под руководством президента Владимира Зеленского и его команды.

На митинг должны были выйти журналисты незаконно закрытых властями телеканалов "112 Украина", Newsone, ZИК, "Перший Незалежний", которые отстаивают не только свое право на вещание, а также всех незаконно закрытых и таких, которые попали под санкции, изданий. Это телеканал "Наш", " Страна.uа", sharij.net и многих других.