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Полицейские рейды будут искать нарушителей карантина, - Ляшко

Фото из открытых источников

Сейчас уже создано 900 таких бригад

Соблюдение правил карантина в Украине будут контролировать с помощью рейдовых проверок. Об этом глава Министерства здравоохранения Виктора Ляшко заявил "Радио Свободы".

Ляшко сообщил, что на этой неделе состоялось совещание с участием Нацполиции, Госпродпотребслужбы, санитарных врачей.

"Создан 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима...Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - отметил Ляшко.

Ляшко также отметил, что с нарушителями будут вести разъяснительную работу, кроме того предусмотрена админответственность.

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Ранее сообщалось, что в Украине в ноябре в двух крупнейших городах заработают видеокамеры для контроля за соблюдением маскового режима и социальной дистанции: первые такие камеры в рамках пилотного проекта появятся в Киеве и в Харькове или в Днепре. 

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