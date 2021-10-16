Полицейские рейды будут искать нарушителей карантина, - Ляшко
Сейчас уже создано 900 таких бригад
Соблюдение правил карантина в Украине будут контролировать с помощью рейдовых проверок. Об этом глава Министерства здравоохранения Виктора Ляшко заявил "Радио Свободы".
Ляшко сообщил, что на этой неделе состоялось совещание с участием Нацполиции, Госпродпотребслужбы, санитарных врачей.
"Создан 900 мобильных бригад, которые будут сейчас рейдовыми проверками контролировать соблюдение противоэпидемического режима...Поэтому, если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать, для этого и будут работать эти рейдовые бригады с проверками, чтобы выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности", - отметил Ляшко.
Ляшко также отметил, что с нарушителями будут вести разъяснительную работу, кроме того предусмотрена админответственность.
Ранее сообщалось, что в Украине в ноябре в двух крупнейших городах заработают видеокамеры для контроля за соблюдением маскового режима и социальной дистанции: первые такие камеры в рамках пилотного проекта появятся в Киеве и в Харькове или в Днепре.