Полеты в/из Турции возобновлены, первые рейсы уже отбыли, – МИД Украины

Украинская правда

Украинских пассажиров призвали проверять расписание полетов на сайтах перевозчиков

Вопрос получения разрешений на полеты в и из Турции решен, первые рейсы Анталия – Киев и Анталия – Запорожье уже отбыли. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter.

"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия – Киев, Анталия – Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой. Просьба к украинским пассажирам проверять расписание на сайте перевозчика", – отметил он.

По информации авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию вызваны проблемами на стороне Турции из-за повышенного спроса на направление.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии (Турция) работать с турецкими властями для восстановления авиарейсов из Анталии.

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Напомним, ранее в международном аэропорту "Борисполь" предупредили о задержке ряда рейсов в Турцию. Пассажиров просили ориентироваться на официальную информацию от представителей авиакомпаний и отслеживать время вылета.