Покушение на Шефира: В Генпрокуратуре рассматривают более 10 версий

Генпрокурор не конкретизировала, о каких именно версиях идет речь

Генпрокуратура назвала количество версий, которые рассматриваются в деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Сейчас правоохранители имеют более 10. Об этом сообщила Ирина Венедиктова на брифинге генпрокурора Украины во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не отвергаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не отвергаем", - рассказала Венедиктова.

В то же время генпрокурор не конкретизировала, о каких именно версиях идет речь.

Напомним, 22 сентября около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

По факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что полиция рассматривает как основные версии обстрела автомобиля Шефира – покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

В Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента – как покушение на его жизнь. Само нападение связывают с активной политикой главы государства.

Впоследствии первый помощник президента Украины Сергей Шефир лично прокомментировал покушение на себя. Он считает, что основной целью покушения на него было запугать высшие эшелоны власти.