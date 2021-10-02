home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Покушение на Шефира: В Генпрокуратуре рассматривают более 10 версий

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генпрокурор не конкретизировала, о каких именно версиях идет речь

Генпрокуратура назвала количество версий, которые рассматриваются в деле о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Сейчас правоохранители имеют более 10. Об этом сообщила Ирина Венедиктова на брифинге генпрокурора Украины во время выездного заседания фракции "Слуга народа".

"Что касается версий. Они были озвучены сразу. Я тогда сказала, что есть две основные версии, но мы не отвергаем и другие. У нас более 10 версий, с которыми мы работаем. Мы их не отвергаем", - рассказала Венедиктова.

В то же время генпрокурор не конкретизировала, о каких именно версиях идет речь.

Новости по теме: Стали известны новые подробности покушения на Шефира: МВД говорит, что оружие было с глушителем

Напомним, 22 сентября около 10:00 в машину первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира произвели выстрелы автоматной очередью. В автомобиль попало более 10 пуль.

В результате инцидента, пострадал водитель первого помощника президента. Сам Шефир не пострадал.

По факту обстрела автомобиля открыто уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц согласно ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что полиция рассматривает как основные версии обстрела автомобиля Шефира – покушение с целью давления на руководство государства и дестабилизацию политической ситуации. В том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств.

В Офисе президента расценивают обстрел автомобиля первого помощника президента – как покушение на его жизнь. Само нападение связывают с активной политикой главы государства

Впоследствии первый помощник президента Украины Сергей Шефир лично прокомментировал покушение на себя. Он считает, что основной целью покушения на него было запугать высшие эшелоны власти.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в Стокгольм: Когда начнутся полеты В Киеве обстреляли автомобиль главы Госархивной службы, пострадал водитель В Киеве задержали пенсионера, которого подозревают в домогательстве 8-летнего ребенка В Киеве завтра возможны ограничения работы трех станций метро

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект