Пока в мире идет война за вакцины, Украина должна начать производить свою, - Минздрав

По словам главы Минздрава, украинская вакцина может быть дороже

Сегодня в мире идет настоящая война за получение вакцины против коронавируса COVID-19, именно поэтому Украина должна производить свой препарат. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook .

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран налагают запрета на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один - начать производить свою", - отметил глава Минздрава.

Он добавил, что для начала производства вакцин в Украине необходимо внести изменения в законодательство и предоставить приоритет при госзаказе фармпроизводителям.

"Они готовы вкладывать в это средства, но им нужны гарантии – что государство будет покупать именно у них, потому что конкурировать с крупными фармпроизводителями по цене они не смогут. Да, наша вакцина, может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это - вопрос национальной безопасности", - сказал Степанов.

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Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что Украина уже подписала контракты с производителями на поставки 22 млн доз вакцин от коронавируса COVID-19. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются контракты еще на 15 млн доз.