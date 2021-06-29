"Пока страна не очистится от нацизма, дорога в ЕС - закрыта". Украинцы высказались о разгуле радикалов

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Хотите в Европу? Сначала наведите порядок у себя дома. Пока страна не очистится от проявлений нацизма, дорога в ЕС – закрыта. И об этом нам открыто говорят в Европейском союзе. Разгул радикалов, противозаконные чествования дивизии "СС Галичина" в центре столицы, угрозы в адрес оппозиционеров и людей с иным мнением, а также формирование списков неугодных журналистов – все это запаковали в "демократию". Почему власть так боится радикалов и нужен ли такой "шлейф" в Европе? Мнением по этому поводу украинцы поделились в эфире программы "Чуємо кожного".

"В стране происходят такие вещи, будто мы живем в Зазеркалье, это какой-то кошмар", - считает житель Ужгорода.

"Не должно быть в стране радикализма", - уверена харьковчанка.

"О Зеленском можно говорить, как о главе мафиози и всех этих банд. Если он такой и есть, то и делает как бандит", - высказался уроженец Одессы.

Также граждане прокомментировали слова одного из "слуг народа" Никиты Потураева, который призывал расстреливать оппозиционных политиков.

"Это их ("слуг народа" – ред.) надо расстрелять. Оппозиция в любом государстве должна быть, какое-то противостояние мнений", - отметила жительница Краматорска.

"Это глупо, и я такого не понимаю. Как вообще народный депутат мог такое сказать? Игра на публику", - заявил харьковчанин.

"Я считаю, что он (Потураев – ред.) должен не только сложить мандат, его еще надо судить, чтобы он отбыл свой срок", - добавил житель Запорожья.