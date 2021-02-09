Пока дети были на карантине, куда-то делись 800 млн грн на питание, – Петр Мага

С января школьников будут кормить по принципу "шведского стола" Фото из открытых источников

А это не 8 млн грн и не 80 млн грн, отметил гость студии

За то время, пока дети находились на карантине, куда-то делись 800 миллионов гривен, которые должны были пойти на их питание.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" заявил украинский актер, телеведущий, сценарист и режиссер Петр Мага.

Гость студии, комментируя ситуацию с закрытием трех телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, обратил внимание на еще одну тему, которая может "кому-то не понравиться".

"Вот мне сказали, что за время коронавируса..., за время, когда дети у нас были на карантине, 800 миллионов гривен, которые должны были идти им на питание, они где-то так куда-то делись. Я понимаю, что, если этим делом заниматься, а это не 8 миллионов гривен и не 80 миллионов гривен, это 800 миллионов гривен, что это кому-то не понравится", – отметил Петр Мага.

Как сообщалось, супруга президента Украины Елена Зеленская анонсировала обновление меню в школах в 2021 году и показала изменения в питании с 1 января.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.