Похожие симптомы: Минздрав объяснил, как отличить туберкулез от коронавируса

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При этих болезнях имеется высокая температура, кашель и слабость

В Украине может вдвое увеличиться смертность от туберкулеза из-за сходства симптомов с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Fаcebook.

По словам экспертов, пациенты, обращаясь к врачу, должны внимательно следить за состоянием своего здоровья, ведь некоторые симптомы туберкулеза и COVID-19 очень похожи:

повышенная температура тела;

длительный кашель;

слабость.

Таким образом, чтобы исключить вероятность туберкулеза, необходимо не затягивать с обращением за медицинской помощью. В частности врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.

"Туберкулез - излечимое заболевание. Главное - регулярно принимать назначенные врачом препараты", - подчеркнули эксперты.

Сравнение симптомов коронавируса и туберкулеза Центр общественного здоровья Украины

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Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 068 человек, а умерли - 473. Больше всего новых случаев подтвердили в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

При этом, вакцина против коронавируса COVID-19 не может заразить человека, потому что в ее составе нет живого вируса. Она лишь стимулирует выработку иммунитета.