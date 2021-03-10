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Похолодание, но без осадков: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Киеве будет переменно облачно и без осадков

В Украине 11 марта прогнозируется преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составляет лишь Закарпатская область. Там ожидаются осадки в виде снега.

При этом, по сравнению с предыдущим днем несколько похолодает. Так, на западе страны температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +5 градусов, на севере - от -1 до +3, на востоке - от -1 до -3, на юге - от +1 до +4, в центре - от 0 до +3.

В Киеве будет также облачно с прояснениями и без осадков, температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до +2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.

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