Похолодание идет в Украину: Синоптики назвали точную дату

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Похолодания ожидаются с завтрашнего дня

Завтра в Украину придет очередное похолодание. В Сумской области температура воздуха опустится до -10. Об этом сообщает прессслужба Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине еще остается "плюсовая" температура, но в некоторых регионах идет дождь, например в Киеве.

Уже завтра в регионы придет похолодание, но без осадков. На западе страны днем будет -1-4, а ночью -1-8. Только в Закарпатской области будет +1+6.

На севере и в центральных областях значительно похолодает, там температура воздуха днем составит -1-7, а ночью до -10. На востоке страны днем будет +1-1, а ночью -3-5.

В южных областях еще продержится "плюсовая температура", днем будет +2+6, а ночью +2-1.

На 7 февраля передают сильные морозы, в некоторых регионах похолодает до -21. Пока неизвестно, сколько продлится холодная погода.

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Напомним, в четверг, 4 февраля, в центре и на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий.