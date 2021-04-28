Погребинский: Вакцина "Спутник V", о которой договорился Медведчук, так же хороша, как и Pfizer с AstraZeneca

Российская вакцина "Спутник V" РИА Новости

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о производстве украинской вакцины от коронавирусной инфекции не выдерживает никакой критики, поскольку даже во Франции и Италии свою вакцину не производят. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил политолог Михаил Погребинский.

"Франция – выдающаяся страна с крупнейшими специалистами в области вирусологии, до сих пор так и не сделала собственной вакцины. В Италии такая же ситуация. Индия, которая является одним из крупнейших разработчиков лекарств в мире, производит чужую вакцину, своей не разработала", – объяснил эксперт.

Поэтому, считает Погребинский, заявление Владимира Зеленского о производстве украинской вакцины иначе как "детским лепетом" назвать нельзя.

"Это демонстрация того, что президент и его окружение очень далеки от понимания вопроса. Полученная в мизерных количествах вакцина Pfizer не то, что не решает проблему, а даже не начинает ее решать. В Украине проблема с вакцинацией совершенно не решена", – отметил политолог.

Также гость программы напомнил, что председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в свое время договорился с Владимиром Путиным о предоставлении и производстве на территории Украины вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Никакие 100 миллионов гривен не помогут создать свою вакцину. Власти предлагали делать российскую вакцину в Харькове, но американка Кристина Квин (временная поверенная в делах США в Украине. – Ред.) запретила, и мы не делаем. Хотя уже сейчас могли бы ее выпускать, а потом еще и продавать. И Johnson & Johnson, и AstraZeneca, и Pfizer, и "Спутник V" – это всё хорошие вакцины. Если есть возможность, вакцинируйтесь любой из них. Это гораздо лучше, чем если вы не будете вакцинироваться вообще", – резюмировал Михаил Погребинский.