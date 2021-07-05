Погребинский: ПЦУ - на 99% политическая организация, работающая под контролем Госдепа

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Православная церковь Украины была искусственно создана для того, чтобы расколоть украинское православие. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на религиозных богослужениях ПЦУ присутствует символика ВО "Свобода" и УПА.

Такое мнение выразил политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала "Перший Незалежний", комментируя прошедший в воскресенье, 4 июля, молебен к годовщине битвы под Берестечком.

"Я не знаю, у кого были сомнения относительно того, что ПЦУ искусственно созданная религиозная организация, которая намного более похожа на политическую организацию. Это продолжение усилий тех людей, которые хотели бы расколоть украинское православие, мировое православие. Процесс происходит очень активно, в Госдепе США есть специальное отделение, где есть ответственные лица, которые получают деньги за то, чтобы делать проблемы православию в общем", - заявил Погребинский.

Он добавил, что процесс раскола начал именно Филарет, который "не получил должность в Московском патриархате, которую очень хотел", а закончить дело ему помог экс-президент Порошенко, который с командой провел Томос и создал "псевдорелигиозную организацию".

"И не случайно они там проводят свои богослужения под флагами правых радикальных партий. Ничего странного для меня нет. Они на 99% политическая организация, а не религиозная. Это моя личная точка зрения", - констатировал политолог.

По мнению эксперта, ПЦУ не может существовать без политического контекста, поскольку опирается как раз на ту часть обманутых верующих, которые стали жертвами политической пропаганды и которым заложили основную идею, что все, связанное с Москвой - плохое.

"ПЦУ - это как раз такая организация, которая должна создать независимую от Москвы и так далее конфессию. Создали. Но уже зависимую от политических партий и одновременно от турецкоподданого, который работает под контролем американцев, Эрдогана. Ну, вот такая "независимая" конфессия получилась. Я просто сочувствую - очень много людей, честных людей, для которых политика не имеет особого значения, но они просто исторически оказались склонны к тому, чтобы поддержать такую противомосковскую кампанию внутри православной церкви. И я просто думаю, что рано или поздно эти люди вернутся в лоно канонической православной церкви Украины", - добавил Погребинский.

Как сообщалось ранее, сторонники ПЦУ собрались в воскресенье, 4 июля, чтобы отметить 370-ю годовщину битвы под Берестечком. В частности, митрополит ПЦУ Епифаний опубликовал у себя в Facebook фото с мероприятия, на которых видно, что вместо традиционных церковных хоругвей, участники пришли с флагами ВО "Свобода" и красно-черными знаменами УПА.