Пограничники рассказали, куда украинцы едут путешествовать

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Рейтинги по количеству путешественников из Украины возглавляют страны ЕС

В начале 2021 года туристы из Украины чаще всего путешествовали в страны Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"За первые три месяца этого года сотрудники Госпогранслужбы оформили в обоих направлениях почти 4,3 млн граждан Украины (за соответствующий период 2020 года - почти 11 млн украинцев)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, границы ЕС пересекли более 2,4 млн украинцев. В частности, в Польшу сухопутным путем путешествовало более 1,5 млн отечественных путешественников, а в Венгрию - более 640 тысяч украинцев. Более 213,5 тысяч граждан Украины ездили в Румынию и около 90 тысяч - в Словакию.

"Более 1,3 млн украинцев, опять же в оба направления, путешествовали воздушным путем. Наименее привлекательным для украинцев остался морской участок границы - 27 тысяч человек", - пояснили в ведомстве.

При этом добавляется, что в первые месяцы текущего года наблюдается значительное уменьшение количества украинских туристов в направлении РФ, Молдовы и Беларуси. Туда путешествовало 316, 97 и 66 тысяч граждан Украины соответственно.

"Стоит отметить, что за аналогичный период 2020 года(с) РФ, Молдовы и Беларуси ездило более 1,2 млн 550 тыс. и 520 тысяч граждан Украины", - отметили в ГПСУ.

Следовательно, по данным пограничников, по сравнению с тремя первыми месяцами 2020 года наблюдается увеличение пассажиропотока до таких стран как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

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Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.