Погода в Украине: Сегодня будет солнечно и тепло

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Осадков не прогнозируют

В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится тепла погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня на всей территории страны сохранится температура воздуха на уровне +25...+27. Прохладнее будет в западных областях, где прогнозируют +23...+25.

Ночью теплее всего будет в южных областях +14...+16.

Прохладнее в восточных и центральных +11...+13.

В северных и западных областях ночные показатели термометров опустятся до +9...+11.

Как отмечается, в столице сегодня будет солнечно и ясно. Температура воздуха там прогреется до +23...+25 днем. Ночью опустится до +11 ... + 13.

Укргидрометцентр

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Напомним, синоптики спрогнозировали, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме. Согласно сообщению, в первый месяц осени месячное количество осадков ожидается 34-70 мм, в Карпатах местами 87-103 мм, что в пределах климатической нормы.