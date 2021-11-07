Погода на сегодня: в западных областях синоптики прогнозируют дожди

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В Киеве в этот день температура воздуха днем будет достигать + 9...+11 градусов

В воскресенье, 7 ноября, в Украине осадки прогнозируются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе температура воздуха будет колебаться от +10 до +13 градусов днем, а ночью - от -1 до +2. В северных и центральных областях температура воздуха составит +9...+ 12 градусов днем, а ночью - + 1...+4 градуса.

На востоке страны днем ожидают 9-11 градусов с отметкой "плюс", а ночью - +1...+4. Температура воздуха на юге составит +13...+ 15 градусов днем, а ночью - + 3...+6.

В Киеве в этот день температура воздуха днем будет достигать + 9...+ 11 градусов, а ночью - + 2...+4.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют, что в последний месяц осени средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах +1...+ 7 градусов, что близко к климатической норме.