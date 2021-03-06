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Погода на сегодня: В Украине преимущественно без осадков, температура до +5 градусов

Фото из открытых источников

По сравнению с предыдущим днем, во всех регионах страны ожидается снижение температур

В Украине 6 марта прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят Донецкая и Луганская область - здесь ожидаются дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха днем опустится, по сравнению с прошлыми сутками. В частности, на западе страны показатели будут колебаться от +1 до +5 градусов, на севере - от +1 до +4, на востоке - от +1 до +3, на юге и в центре - от +2 до +5.

В Киеве также будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем максимально достигнет +3 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.

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