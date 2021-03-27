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Погода на сегодня: В Украине без осадков, температура воздуха днем до +15

Фото из открытых источников

В Киеве переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем до + 13 градусов

В Украине 27 марта ожидается переменно облачная погода, без осадков по всей территории. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем на западе составит от +12 до +15 градусов, на севере и в центре - от +11 до +13, на востоке - от +10 до +12, на юге - от +9 до +13.

В Киеве также прогнозируется переменная облачность и без осадков, температура воздуха днем от +11 до +13 градусов.

Укргидрометцентр

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Между тем, народные синоптики уже дали свой прогноз относительно того, каким будет нынешнее лето. Подробнее - по ссылке.

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