В США провели в последнюю путь украинского оператора Галину Гатчинс

Галина Гатчинс Los Angeles Times

Семья умершей скрыла дату и место проведения похорон

Погибшую 21 октября от случайного выстрела на съемочной площадке фильма "Ржавчина", операторшу Галину Гатчинс провели в последний путь. Об этом сообщил People.

Как отмечается, на церемонии захоронения урны с прахом присутствовали только родные и близкие друзья умершей.

Известно, что похороны состоялись в эти выходные, однако, ни даты, ни места захоронения семья Гатчинс не разглашала.

"Галина была любовью моей жизни, и то, что мы ее потеряли, разрушило мечты нашей семьи. От того, что она навсегда ушла, мы чувствуем тишину как удушающее безмолвие в нашем доме", - подчеркнул муж погибшей Мэттью Гатчинс.

При этом он выразил надежду, что работа его жены будет вдохновлять операторов и авторов по всему миру.

"Ее свет очерчивает наши жизни, продолжайте следовать за своим видением", - высечено на надгробии Гатчинс.

Напомним, что 22 октября американский актер Алек Болдуин случайно убил украинскую 42-летнюю фотографку и кинооператоршу Галину Гатчинс и ранил другого человека на съемочной площадке ленты Rust в Альбукерке.

В частности причиной трагедии стал выстрел из бутафорского оружия.

Также в убийстве украинской операторки подозревают двух человек - экспертку, которая готовила оружие для актера, и ассистента раненого режиссера.

По результатам расследования полиции, эксперт Анна Гутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал его актеру, заверив, что в нем отсутствуют боевые патроны.

Позже, главный светооператор фильма "Ржавчина" Серж Светной подал в суд на членов съемочной команды и актера Алека Болдуина, который случайно застрелил на съемках оператора Галину Гатчинс.

Так, сторона обвинения требует компенсации и наказания, которые будут определены позже.