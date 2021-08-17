Подозреваемым по делу Шеремета Антоненко и Дугарь продлили меры пресечения

Фигуранты дела Шеремета - Кузьменко, Антоненко, Дугарь Фото из открытых источников

Обоим меры пресечения продлено до 17 октября

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения подозреваемым в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко и Яни Дугарь - на два месяца. Об этом свидетельствует трансляция заседание суда.

Как отмечается, Антоненко до 17 октября остается под круглосуточным домашним арестом и должен носить электронный браслет. В свою очередь, Дугарь осталась под личным обязательством.

Таким образом судья Голуб удовлетворила ходатайство прокуратуры.

К слову, рассматривать дело по существу продолжат 31 августа.

Напомним, ранее врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, смягчили меру пресечения. С нее сняли электронный браслет и заменили круглосуточный домашний арест на ночной.

Позже стало известно, что она вернулась к своей профессиональной деятельности. До ареста Кузьменко специализировалась на детской кардиохирургии в течение 17 лет.