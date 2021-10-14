Подольский мост в Киеве подорожал почти вдвое – до 20 млрд

Подольский мост Фото из открытых источников

В перечень объектов строительства в новом проекте добавились левобережные эстакады

Сметная стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в городе Киеве выросла с 11,251 млрд грн до 19,922 млрд. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

По сравнению с распоряжением от августа 2016 года общая сметная стоимость выросла на 77%.

К перечню объектов строительства в новом проекте добавились левобережные эстакады, в том числе эстакады съезда на улицу Оноре де Бальзака, а также арочный мост через озеро Радунка.

Также в новом проекте предусмотрено финансирование строительства сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить по мостовому переходу.

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По состоянию на июль 2020 года генподрядчик освоил на строительстве 9,809 млрд грн. По состоянию на январь 2016 года этот показатель составил 3,424 млрд грн.

Как известно, генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода является компания "Эко-Буд-Трейд", контроль над которой, по информации ЭП, осуществляет "смотрящий" за Киевом Денис Комарницкий.

Распоряжение подписал первый заместитель городского головы Николай Поворозник, исполнявший обязанности председателя во время отпуска Виталия Кличко. Ранее Поворозник таким же образом подписал распоряжение об увеличении вдвое сметной стоимости строительства Шулявского путепровода.

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Напомним, ранее прокуратура пришла с обысками в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА по делу о строительство Подольского моста. Местному бюджету нанесен ущерб более чем на 4,5 млн грн.