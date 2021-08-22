Подготовка к учебному году 2021-22 в Украине: Три сценария образовательного процесса и темпы вакцинации учителей

Учебный год в Украине должен стартовать в обычном режиме

Фото из открытых источников

Через две недели в Украине начнется очередной учебный год, и главный вопрос, который беспокоит всех, – будут ли учиться дети очно или уроки будут проводить дистанционно. В Министерстве образования и науки Украины рассматривают различные сценарии проведения учебного года. На работу учебных заведений повлияет не только уровень заболеваемости, но и количество вакцинированных педагогов.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Каким будет начало учебного года

Все школы 1 сентября заработают в привычном формате. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

"COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, что в школу мы пойдем в полноформатном режиме", – сказал министр.

Фото из открытых источников

Информацию, которая распространялась в социальных сетях об отмене обучения с 1 сентября, в Министерстве образования и науки Украины опровергли. "Информация в социальных сетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября является недостоверной", – отметила она.

Также в Министерстве напомнили заявление главы ведомства Сергея Шкарлета, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс продолжится.

Новости по теме: Поступление-2021: Сколько будет стоить подготовить ребенка к школе

Будут ли внедрять дистанционное обучение

В Министерстве образования и науки Украины рассматривают три сценария того, как будет проходить учебный год в 2021-2022 годах.

Больше всего благоприятный сценарий – зеленая карантинная зона на карте Украины. В этих условиях учебные заведения будут работать в обычном режиме. Лишь в отдельных регионах по решениям педсоветов некоторые школы могут перевести на дистанционную форму обучения, если у них будут вспышки заболеваний.

Фото из открытых источников

Отдельно, второй вариант – совсем пессимистичный. Это – высокий уровень заболеваемости.

Отмечается, что МОН будет настаивать, чтобы 1-4 классы, то есть начальная школа и специальные заведения, то есть инклюзивно-ресурсные центры, работали в обычном режиме.

При этом изменения предусматривают, что должно быть 80% вакцинированных в научно-педагогических коллективах.

Третий сценарий – средний уровень заболеваемости, желтая и оранжевая зоны. Подчеркивается, что местные власти могут переводить обучение в смешанную или дистанционную форму.

По словам главы ведомства Сергея Шкарлета, и варианты планируют миксовать. По его словам, сентябрь и начало октября не так уязвимы в отношении заболеваний, да и сезонные заболевания еще не будут активны.

"Мы рассчитываем, что первые два месяца осени не принесут вспышки. Разве что штамм "Дельта", который сейчас распространяется, может повлиять на ситуацию", – сообщил он.

Работа учебных заведений будет значительно зависеть от количества учителей, получивших две дозы прививки от коронавируса.

Как вакцинация учителей повлияет на учебный процесс

Еще в мае Кабинет министров Украины прорабатывал механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей. Тогда отмечалось, что учителя являются потенциальными носителями вируса, потому что постоянно находятся в группе детей и коллег.

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательно либо вакцинацию, либо ПЦР-тест", – заявил глава МОН Сергей Шкарлет.

Однако вакцинация осталась не обязательной, и невакцинированных учителей будут допускать к работе.

"Сейчас нет юридических оснований, чтобы не допускать невакцинированного против COVID-19 человека к работе. Каждый учитель и врач должен понимать, что он – работник критической инфраструктуры и работник, который собственным примером должен показывать, как верно делать. Вакцинируясь, и медик, и учитель подают пример другим и защищают свое окружение", – сказал главный санитарный врач Игорь Кузьмин.

В Украине начали испытывать школьные электронные дневники и журналы Фото из открытых источников

Как пояснил он, инициатива относительно одобренной правительством нормы о количестве вакцинированных учителей в школе заключалась в том, что не будут открываться учебные заведения, которые будут иметь меньше, чем 80% вакцинированного персонала. Однако это требование будет касаться только школ в желтой, оранжевой или красной зонах.

Отметим, что постановление правительства предусматривает, что школы, в которых вакцинировано менее 20% персонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

Готовы ли учителя вакцинироваться

По состоянию на 15 августа в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 почти 333 тысячи педагогов. Еще примерно 132,7 тысячи учителей получили первую дозу и ожидают второй. Поэтому если в 2019 году в сфере образования работали более 1,3 миллиона человек, то получается, что одну или две дозы вакцины от COVID-19 получили примерно 35% педагогов, а полностью вакцинированы лишь 25%.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что государство не должно сталкиваться с ситуацией, когда педагоги не хотят вакцинироваться. Ведь большая часть вспышек коронавируса была связана именно с учебными заведениями. По его словам, вспышка возникала не среди учеников, а именно среди персонала, который работает в учебных заведениях.

"Педагоги – одна из ключевых групп риска, и каждая семья в Украине, видимо, хочет, чтобы 1 сентября состоялось и ребенок пошел в школу", – подчеркнул Кузин.

Он убежден, что если будет большинство вакцинированных учителей, то не будет вспышки COVID-19 в каждой школе. Это является условием безопасного пребывания учащихся и безопасного образовательного процесса. Поэтому Минздрав будет максимально побуждать педагогов вакцинироваться.

Однако учителя опасаются вакцинации, а в некоторых регионах массово отказываются от прививки. Так, в Ивано-Франковской общине каждый третий учитель отказался от вакцинации от COVID-19, в дошкольных учреждениях отказов еще больше. Из трех тысяч учителей Ивано-Франковска и близлежащих сел, две дозы вакцины от COVID-19 получили 47%. По данным начальника управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Марии Бойко, 31% педагогов вообще отказались от прививки, 21% педагогов колеблются, будут ли ее делать.

Чтобы изменить ситуацию, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил поощрять к вакцинации учителей. Педагоги будут получать премии за сделанные COVID-прививки.