Подъем воды в реках и заморозки: В какие области Украины придет непогода

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Температура воздуха резко упадет до 0...+3 градусов

В Западной Украине 21 сентября из-за возможных осадков ожидается подъем уровня воды в реках. Также 22-23 сентября в часть страны придут заморозки. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Как отмечается, сегодня на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м в створе поста Речица Волынской области возможно поднятие воды с частичным затоплением пастбищ (І уровень опасности - желтый).

Также продолжение подъема уровней воды ожидается на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2-0,7 м, однако без негативных последствий.

А ночью 22 сентября синоптики предупреждают о заморозках 0...+3 градусов в западных областях.

"23 сентября в Украине, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы прогнозируют заморозки 0...+3 градусов (І уровень опасности - желтый)", - сообщил пресс-центр.

Кроме этого, в Киевской области синоптики также обещают резкое похолодание до 0...+3 градусов.

Как сообщалось ранее, украинцев 19 сентября предупреждали о штормовом ветре и ливнях, было объявлено штормовое предупреждение. Подъем уровня воды наблюдался: на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,5-1,5 м; на реках Закарпатья на 0,3-1,5 м; на Латорице и в нижнем течении Боржавы до 2,0 м.