Подделка COVID-сертификатов: Во Львовской области вынесли первые приговоры
Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей
Жолковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей. Об этом сообщает ZAXID.net.
Отмечается, что мужчина нашел в интернете бланк о прививках вакциной Pfizer с реквизитами Ивано-Франковской областной клинической больницы, после чего скатал его и внес свои данные и данные своего сына, а также подделал подпись врача.
Затем он попытался пересечь границу с Польшей, но пограничники обнаружили подделку и задержали его.
Отмечается, что суд признал его виновным и оштрафовал на 850 гривен.
В частности в другом деле работница АЗС "БРСМ" в Хмельницком тоже скачала из интернета сертификат о вакцинации Pfizer с реквизитами клиники "Мирамед", внесла свои данные и подделала подпись врача.
Ее задержали при пересечении границы с Польшей, суд также оштрафовал ее на 850 гривен.
Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов в ближайшие дни. Документ будет поставлен на повестку дня парламента в срочном порядке.