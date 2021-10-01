Подделка COVID-сертификатов: Минздрав требует отстранить руководство 15 больниц

Сейчас открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины требует отстранить руководство 15 больниц, в которых, возможно, подделывали COVID-сертификаты о вакцинации. Их могут отстранить на время уголовного производства. Об этом говорится на сайте Минздрав .

Сообщается, что министерство направило соответствующие письма владельцам учреждений здравоохранения

"Если следствие обнаружит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.

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Напомним, ранее мы писали, что Жолковский районный суд Львовской области вынес первые в Украине приговоры за подделку COVID-сертификатов о вакцинации. Мужчину из Ивано-Франковской области и женщину из Хмельницкого оштрафовали за попытку пересечь с ними границу с Польшей