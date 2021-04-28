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Подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вакцинацию населения от Covid-19, - опрос

Процесс вакцинации населения в Украине Фото из открытых источников

Украинская власть провалила вакцинацию населения от Covid-19 и этот вопрос полностью провален. Так считают 83,7% респондентов, которые были опрошены Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA).

Только 8,2% считают, что чиновники справляются. 8,1% респондентов затруднились с ответом.

 

При этом 71,5% считают, что власть не справилась из-за субъективных причин: непрофессионализм чиновников, влияние политики на выбор вакцины. 21,1% уверены, что власть не справилась в виду объективных причин: большая очередь на вакцины в мире и сложность проведения переговоров.

 

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований провел всеукраинский социологический опрос 22-27 апреля по заказу американской компании Trade Union Co. California (USA). Всего было опрошено 3000 респондентов методом телефонных интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,8%.

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